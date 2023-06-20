Мбаппе побил рекорд по голам за сезон для французского футболиста

Форвард сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в игре четвертого тура отборочного этапа чемпионата Европы - 20224 против Греции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" и завершилась минимальной победой хозяев 1:0. На 55-й минуте Мбаппе реализовал пенальти.

Этот гол стал для нападающего 54-м во всех турнирах в сезоне-2022/23. Он провел 56 игр и забил 41 мяч в составе "Пари Сен-Жермен", добавив еще 13 в форме национальной команды.

Это новый рекорд по голам для французских футболистов за сезон. Предыдущее достижение принадлежало Жюсту Фонтену, который забил 53 мяча в 1958-м году. На чемпионате мира - 1958 Фонтен забил 13 мячей, что до сих пор является лучшим результатом для одного турнира.

Сборная Франции после победы над Грецией набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице группы В. Греки после трех игр набрали шесть баллов и идут вторыми.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.