Тренер сборной Исландии пригрозил Роналду

Главный тренер сборной Исландии по футболу Оге Харейде отметил, что его подопечные намерены остановить капитана национальной команды Португалии Криштиану Роналду в предстоящем матче в рамках четвертого тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2024. Его слова передает A Bola, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эта игра, которая пройдет 20 июня в Рейкьявике, станет для нападающего 200‑й за сборную.

"Думаю, что это вечеринка Роналду, которую все у нас хотят испортить. Он продолжает забивать голы и остается готовым к матчам.

Мы поздравим его с 200‑м матчем после игры, но во время игры оставим ему синяки", - сказал специалист.

38-летний форвард дебютировал за сборную Португалии в 2003 году и с тех пор провел 199 матчей, в которых забил 122 мяча. Это мировой рекорд по голам за национальную команду.

В турнирной таблице квартета J лидирует сборная Португалии (девять очков), далее идут команды Словакии (семь), Люксембурга (четыре), Боснии и Герцеговины (три), Исландии (три) и Лихтенштейна (ноль).