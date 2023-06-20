Стало известно о решении Анчелотти уйти из «Реала»

Стало известно о решении главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти покинуть свой пост. Об этом сообщает Globo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в январе 2023 года 64-летний итальянец уведомит руководство "сливочных" о том, что не воспользуется опцией продления контракта.

Отмечается, что по окончании сезона-2023/2024 специалист возглавит сборную Бразилии. Он уже провел встречи с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом в Испании.

Анчелотти работает в "Реале" с 2021 года. За это время он успел привести команду к победе в чемпионате Испании, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов. Он ранее работал в клубе с 2013 по 2015 год.

В прошедшем сезоне "Реал" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, а также вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Подопечные Анчелотти проиграли английскому "Манчестер Сити", будущему победителю турнира.