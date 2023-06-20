Определился соперник Карабаха в квалификации Лиги Чемпионов

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу, где Азербайджан будет представлять агдамский "Карабах".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам жеребьевки, соперником команды Гурбана Гурбанова стал "Линкольн" (Гибралтар).

Первый матч "Карабах" проведет на выезде, а ответный сыграет дома. Матчи 1-го раунда пройдут 11-12 и 18-19 июля.

Отметим, что перед жеребьевкой участники были поделены на три группы, а агдамцы попали в группу 2 в числе сеяных, а потенциальными соперниками были также: "Ракув" (Польша), "Валмиера" (Латвия), "Ларн" (Северная Ирландия) и "Свифт" (Люксембург).

Ранее мы писали о том, что хавбек Карабаха попал в сферу интересов российского клуба.

