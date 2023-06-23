https://news.day.az/sport/1575883.html Азербайджанская каратистка вышла в финал III Европейских игр - ФОТО
Азербайджанская каратистка вышла в финал III Европейских игр - ФОТО
Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая прошла в финал III Европейских игр в Польше.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанская спортсменка, выступающая в категории до 68 кг, в полуфинале победила представительницу Франции Ализе Ажье со счетом 3:0.
В финале Зарецкая встретится с Еленой Куиричо из Швейцарии.
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