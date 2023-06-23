Азербайджанская каратистка вышла в финал III Европейских игр

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая прошла в финал III Европейских игр в Польше.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанская спортсменка, выступающая в категории до 68 кг, в полуфинале победила представительницу Франции Ализе Ажье со счетом 3:0.

В финале Зарецкая встретится с Еленой Куиричо из Швейцарии.