Азербайджанский каратист завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх

Азербайджанский каратист Асиман Гурбанлы завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх в Польше.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, Гурбанлы, выступавший в весовой категории свыше 84 кг, в полуфинале уступил представителю Хорватии Андело Квесичу со счетом 3:5.

Несмотря на это, Гурбанлы завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что ранее другой азербайджанский каратист Турал Агаларзаде (67 кг). стал победителем соревнований в своей весовой категории.