https://news.day.az/sport/1575897.html Азербайджанский каратист завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх - ФОТО
Азербайджанский каратист завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх - ФОТО
Азербайджанский каратист Асиман Гурбанлы завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх в Польше.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, Гурбанлы, выступавший в весовой категории свыше 84 кг, в полуфинале уступил представителю Хорватии Андело Квесичу со счетом 3:5.
Несмотря на это, Гурбанлы завоевал бронзовую медаль.
Отметим, что ранее другой азербайджанский каратист Турал Агаларзаде (67 кг). стал победителем соревнований в своей весовой категории.
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