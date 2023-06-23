Азербайджан завоевал "серебро" на III Европейских играх

Азербайджанский тхэквондист Сейяд Дадашов завоевал серебряную медаль на III Европейских играх в Польше.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, Сейяд Дадашов, выступавший в весовой категории 54 кг, в финале встретился с Уго Арильо Васкесом (Испания). Уступив сопернику со счетом 3:0, 3:11, 9:7, азербайджанский спортсмен занял второе место.

Отметим, что в 1/8 финала Дадашов встретился с Халидом Абдель Халимом (Германия). Дадашов выиграл в первом раунде со счетом 8:4, а во втором - со счетом 6:5. Благодаря этой победе наш представитель вышел в четвертьфинал, где сразился с Любомиром Богдановым (Болгария) и, выиграв со счетом 10:5, 10:5, прошел в полуфинал.