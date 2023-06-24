Мбаппе готов перейти в «Реал» при выполнении условия

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе готов стать игроком мадридского "Реала", если те выполнят его требования, касающиеся выплат. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если форвард останется еще на сезон в парижском клубе, он получит €60 млн зарплаты за сезон, а также €90 млн бонуса за лояльность, которые ему были обещаны в мае 2022 года при переподписании контракта. Как утверждает источник, именно такие финансовые выплаты игрок планирует получать в случае перехода в "Реал".

Мать игрока уже сообщила руководству "ПСЖ", что тот не собирается продлевать контракт с клубом, но намерен отработать его до конца. Они оба не собираются терять бонусы, предусмотренные форварду по контракту с парижанами. Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ". При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.