Месси рассказал об изменившемся отношении к себе фанатов «ПСЖ»

Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси признался, что не хотел создавать конфликт с болельщиками французского клуба. Его слова передает As, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, что вначале прием со стороны болельщиков был очень хорошим. Однако потом люди стали относиться ко мне по-другому. Но была и часть болельщиков "ПСЖ", которые продолжали относиться ко мне так же, как и в начале.

У меня не было намерения создавать конфликт с болельщиками. Но это также случалось с Неймаром или Мбаппе ранее.

Я всегда запоминаю то, как люди уважали меня, поскольку я уважал всех с тех пор, как перешел в "ПСЖ", - сказал Месси.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ". Его контракт с клубом истек в июне 2023 года.

В последние месяцы игры за парижский клуб Месси испытывал давление и негатив от фанатов. Они также были недовольны отъездом нападающего по ходу сезона на отдых в Саудовскую Аравию. Клубу пришлось отстранить игрока, но после публичных извинений он снова тренировался с основным составом.