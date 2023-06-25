Саудовский клуб хочет купить игрока «Манчестер Сити»

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" планирует подписать полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву. Об этом сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, клуб готов предложить футболисту зарплату £40 млн. за сезон без учетов бонусов. К игроку также проявляют интерес "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Бернарду Силва провел 34 матча, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Силвы составляет €80 млн.

В сезоне-2022/23 "горожане" оформили требл, выиграв титул чемпиона Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов.