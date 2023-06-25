Мбаппе обратился к Месси

Французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поздравил аргентинского экс-одноклубника Лионеля Месси с днем рождения. Поздравление он написал в Instagram, передает Day.Az.

"С днем рождения, легенда. Желаю всего самого лучшего тебе, твоей семье и друзьям. Спасибо за эти два совместных года в Париже. Я многому научился у тебя как у игрока, партнера, соперника и человека. Я благодарен за это. Удачи в новых свершениях", - написал француз.

24 июня Месси исполнилось 36 лет. Аргентинец пополнил состав "ПСЖ" в 2021 году в качестве свободного агента. До этого выступал за "Барселону".

В футболке парижского клуба Месси дважды выиграл чемпионат Франции. После ухода из "ПСЖ" футболист присоединится к американскому клубу "Интер Майами".