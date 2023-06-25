Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на чемпионате Европы

Завершились индивидуальные соревнования чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров, проходившего в португальском Одивеласе с 22 по 25 июня.

Как сообщает Day.Az, в последний день индивидуальных соревнований наш дзюдоист Рамазан Ахмедов, выступавший в весовой категории свыше 90 кг, победил всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Это была девятая медаль, завоеванная Азербайджаном на чемпионате Европы.

В целом, на чемпионате наши дзюдоисты завоевали шесть золотых и три бронзовых медали. Азербайджан в индивидуальных соревнованиях в общем зачете по количеству медалей занял 1-е место среди юношей и 4-е место среди девушек.

Отметим, что 25 июня на чемпионате Европы пройдут смешанные командные соревнования среди девушек и юношей.