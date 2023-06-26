Мбаппе требовал пригласить в «ПСЖ» Зидана и Левандовского

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе требовал от руководства клуба назначить на пост главного тренера Зинедина Зидана, а также приобрести форварда сборной Польши Роберта Левандовского, заявил комментатор французского Eurosport Андрес Онрубия в интервью Cadena SER, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, руководители парижской команды обещали Мбаппе выполнить его пожелания, но не сделали этого, не договорившись с Зиданом и Левандовским. Мбаппе лично общался с польским футболистом о переходе в "ПСЖ", но тот в итоге предпочел отправиться из мюнхенской "Баварии" в "Барселону". Из-за невыполненных обещаний отношения Мбаппе с боссами клуба серьезно ухудшились, и игрок даже пропустил из-за разногласий матч первого тура Лиги 1 в сезоне-2022/23.

12 июня в СМИ появилась информация, что Мбаппе прислал руководству "ПСЖ" официальное письмо, в котором сообщил, что ни при каких условиях не останется в команде до 2025 года. Чтобы не отпустить нападающего без какой-либо компенсации по окончании действующего соглашения следующим летом, парижский клуб в срочном порядке вынужден искать покупателя на игрока.