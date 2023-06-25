Месси отметился хет-триком в свое 36-летие

Футболист Лионель Месси забил три мяча в прощальном матче своего экс-партнера по сборной Аргентины Макси Родригеса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча прошла 24 июня на домашней арене клуба "Ньюэллс Олд Бойз". Месси сыграл за сборную Аргентины, составленную из бывших и действующих игроков. Нападающий трижды поразил ворота в первом тайме. После третьего гола Месси Аргентина повела в матче с "Ньюэллс Олд Бойз" со счетом 4:2.

24 июня Месси исполнилось 36 лет.

3 июня Лионель Месси провел последний матч в составе "Пари Сен-Жермен", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в американский "Интер Майами" в качестве свободного агента.

Лионель является семикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом мира, 10-кратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.