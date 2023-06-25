Стало известно, почему «ПСЖ» не объявляет имя нового главного тренера

Официальное объявление о назначении Луиса Энрике главным тренером "Пари Сен-Жермен" откладывается из-за переговоров французского клуба с действующим наставником команды Кристофом Галтье. Об этом сообщает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Энрике уже занимается подбором тренерского штаба для работы в "ПСЖ", но парижане пока не могут договориться с Галтье о расторжении соглашения. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В 2022 году Галтье был приглашен на должность главного тренера "ПСЖ", подписав двухлетнее трудовое соглашение. В сезоне-2022/23 под его руководством столичная команда выиграла чемпионат Франции.

В Лиге чемпионов парижане завершили свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч мюнхенской "Баварии".

Последним местом работы Луиса Энрике была национальная сборная Испании. Кроме нее тренер работал в испанских "Сельте" и "Барселоне", а также в итальянской "Роме".