Зидан рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе

Экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил о возобновлении тренерской карьеры, передает Téléfoot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если перерыв наступил, то он нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать. Мне не хватает адреналина", - заявил Зидан.

Французский специалист тренировал мадридский "Реал" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в Примере, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока "Реала" в 2002 году.