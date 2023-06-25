Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх

Азербайджанские спортсменки выступили на квалификационном этапе по стендовой стрельбе.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, на III Европейских играх в Польше завершился квалификационный этап соревнований по стендовой стрельбе (скит) среди женщин.

Регина Мефтахатдинова и Нурлана Джафарова соревновались в ските, а Нигяр Насирова - в стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров.