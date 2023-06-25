Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф соревнований Европейских игр

Двое азербайджанских фехтовальщиков вышли в плей-офф III Европейских игр, проходящих в Польше.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, Мурад Акберов и Салех Мамедов успешно завершили соревнования группового этапа.

Оба наших спортсмена одержали две победы в группе и вышли в следующий раунд. Другие наши спортсмены - Максуд Гусейнов и Айхан Хасиев выбыли из борьбы.

Мурад Акберов встретится в плей-офф с испанцем Иньяки Браво. Соперником Салеха Мамедова на этом этапе станет польский спортсмен Петр Щепаник.

Встречи наших фехтовальщиков в следующем раунде начнутся в 16:40 по бакинскому времени.