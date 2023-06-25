https://news.day.az/sport/1576477.html Азербайджан завоевал очередную медаль на III Европейских играх - ФОТО
Азербайджан завоевал очередную медаль на III Европейских играх - ФОТО
Член сборной Азербайджана по муай-тай Хаял Алиев завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх в Польше.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, спортсмен, выступающий в весовой категории 67 кг, обыграл Георгия Клейна (Грузия) в 1/4 финала.
Отметим, что сборная Азербайджана ранее завоевала 2 "золота", 1 "серебро" и 2 "бронзы".
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