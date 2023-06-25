Месси отдал Неймару сувенир от президента «ПСЖ»

Аргентинский форвард Лионель Месси подарил нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару сувенир, который ему вручил президент парижского клуба Нассер Аль‑Хелаифи. Об этом сообщает RMC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент "ПСЖ" подарил Месси статуэтку с номером 30 перед матчем с "Клермоном" 3 июня. Та игра стала для аргентинца последней в составе французской команды. Лионель отдал сувенир Неймару, который выставил его на благотворительный аукцион. Бразильский стример заплатил за статуэтку и ужин с актрисой Деборой Секку около €158 тыс.

Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в американский "Интер Майами" в качестве свободного агента. Форвард является семикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом мира в составе сборной Аргентины, 10-кратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.