Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции

Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей (три золотые, две серебряные, семь бронзовых) на международном турнире, посвященном памяти турецких борцов Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, Мурад Ахмадиев (97 кг) и Гурбан Гурбанов (77 кг) заняли второе место, Махаммад Ахмадиев (87 кг) занял третье место по греко-римскому виду борьбы.

В женской борьбе Биргуль Солтанова (62 кг) и Эльнура Мамедова (53 кг) победили всех своих соперниц и стали чемпионками. Нигяр Мирзазаде (65 кг) поднялась на третью ступень пьедестала.

В вольной борьбе Магомед-Башир Ханиев (70 кг) завоевал золото, Интигам Велизаде (61 кг), Зираддин Байрамов, Рашид Бабазаде (оба 65 кг), Орхан Абасов и Ашраф Аширов (79 кг) завоевали бронзовые медали.