Стало известно, когда «ПСЖ» объявит имя нового главного тренера

Испанский специалист Луис Энрике в середине следующей недели сменит Кристофа Галтье на должности главного тренера "Пари Сен-Жермен", как передает Day.Az об этом сообщает Le Parisien.

"Луис Энрике уже приступил к работе и находится в постоянном контакте с руководством клуба, главным образом с президентом "ПСЖ" Нассером Аль‑Хелаифи и советником Луисом Кампосом", - говорится в материале.

В 2022 году Галтье был приглашен на должность главного тренера "ПСЖ", подписав двухлетнее трудовое соглашение. В сезоне-2022/23 под его руководством столичная команда выиграла чемпионат Франции. В Лиге чемпионов парижане завершили свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч мюнхенской "Баварии".

Последним местом работы Луиса Энрике была национальная сборная Испании. Кроме нее тренер работал в испанских "Сельте" и "Барселоне", а также в итальянской "Роме".