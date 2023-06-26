У Азербайджана большие перспективы для развития спорта

У Азербайджана есть большие возможности для развития спорта.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az, сказала заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос, выступая перед открытием многостороннего форума в рамках Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII).

"У Азербайджана очень сильное руководство во главе с министром спорта Фаридом Гайыбовом, у вас потрясающие условия, вместе нам удалось разработать повестку этой конференции", - подчеркнула Рамос.

Она отметила, что цель этой международной конференции по спорту в Азербайджане состоит в развитии потенциала спортивных возможностей для стимулирования экономического развития, социальной интеграции и достижения гендерного равенства.

"В рамках данной конференции мы также будем работать над установлением контактов для проведения Олимпийских игр в Париже в 2024 году, Панамериканских игр в Чили и других спортивных мероприятий". - заключила Рамос.

26-29 июня в Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII), на которой на уровне министров спорта представлено более 150 стран.

MINEPS VII - это глобальная конференция, которая проводится ЮНЕСКО. В конференции участвуют члены правительства, спортсмены, представители частного сектора и другие участники с целью увеличения инвестиций в спорт, совершенствования спортивных практик, содействия качественному физическому воспитанию и усиления положительного влияния спорта на здоровье, общество и экономику.