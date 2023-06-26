Илкай Гюндоган подписал контракт с "Барселоной"

Германский полузащитник Илкай Гюндоган присоединился к испанскому футбольному клубу "Барселона" по истечении контракта с английским "Манчестер Сити". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Барселоны".

Как сообщает Day.Az, соглашение Гюндогана с клубом заключено до конца сезона-2024/25 и имеет опцию продления еще на один сезон. В контракте установлена сумма отступных €400 млн.

Гюндогану 32 года, с 2016 года игрок представлял "Манчестер Сити". В составе команды он пять раз становился чемпионом Англии, по два раза - обладателем кубка и суперкубка страны, четыре раза - обладателем Кубка английской лиги, а также одержал победу в Лиге чемпионов. За "Манчестер Сити" Гюндоган провел 304 матча, отметился 60 голами и 40 результативными передачами. До этого немец представлял дортмундскую "Боруссию", с которой по разу выиграл чемпионат и Кубок Германии и дважды - суперкубок страны. Он также играл за "Нюрнберг" и "Бохум-2".

В составе сборной Германии Гюндоган выходил на поле в 67 матчах, забил 17 мячей и отдал 7 голевых передач и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2012 года.