Азербайджанский боец по муай-таю завоевал бронзовую медаль на III Европейских играх

Азербайджанский спортсмен Хаял Алиев завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по муай-таю (тайскому боксу) III Европейских игр в Польше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Х.Алиев (67 кг) встретился с поляком Оскаром Сигертом. Наш спортсмен был отправлен в нокдаун в третьем раунде и прекратил бой. В итоге он стал бронзовым призером Европейских игр.

На ринг в соревнованиях выйдут еще двое наших спортсменов. Соперницей Айсун Дарвишовой (57 кг) станет шведская спортсменка Патриция Акслинг. Эмилия Рзаева (63,5 кг) для выхода в решающую схватку должна победить Терезу Стечову (Чехия).

Проигравшие удостоятся бронзы. Финальные бои пройдут завтра.