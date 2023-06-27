Эмин Махмудов стал ближе к Суперлиге

Новый лимит на легионеров в Турции, который позволяет помимо установленной квоты в 14 иностранцев, заявлять также одного футболиста и из Азербайджана, направил взоры клубов Суперлиги на футболистов премьер-лиги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сразу несколько клубов Суперлиги Турции начали проявлять серьезную заинтересованность хавбеков сборной Азербайджана по футболу Эмином Махмудовым. При этом, пока не раскрываются данные клубов.

Контракт с бакинским "Нефтчи" у Махмудова уже завершился, а по новому соглашению пока договоренности не достигнуто.

