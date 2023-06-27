https://news.day.az/sport/1576738.html Ибрагимович возвращается в футбол?
Ибрагимович возвращается в футбол?
Бывший нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о возможном возвращении в футбол. Его слова приводит Sport Mediaset, передает Day.Az.
"Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели. Может быть, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере "Милана"", - допустил форвард, добавив, что поддержка фанатов придает ему сил.
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