Ибрагимович возвращается в футбол?

Бывший нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о возможном возвращении в футбол. Его слова приводит Sport Mediaset, передает Day.Az.

"Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели. Может быть, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере "Милана"", - допустил форвард, добавив, что поддержка фанатов придает ему сил.