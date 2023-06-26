Азербайджанский боксер вышел в четвертьфинал Европейских игр

Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев (80 кг) провел свой второй бой на III Европейских играх в Польше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, наш спортсмен, отправивший в нокаут Кевина Шумана (Германия) в первом поединке, в 1/8 финала состязался с Никитой Ниистедом (Финляндия). Встреча завершилась победой М.Аллахвердиева со счетом 4:1 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 28:29).

28 июня он сразится в четвертьфинале.