«Милан» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу знаменитого футболиста

Аргентинский нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди возродил карьеру, проведя хороший сезон за "Галатасарай" на правах аренды. Аргентинцем, которому не находится места в основном составе парижан, теперь заинтересовался "Милан", как передает Day.Az об этом сообщает Sport Mediaset.

30-летний Икарди забил 22 гола и отдал семь результативных передач в 24 матчах Суперлиги за команду из Стамбула, что помогло "Галатасараю" выиграть чемпионский титул впервые за четыре года. Мауро вернулся в столицу Франции, но "ПСЖ" не намерен сохранять нападающего и готов принимать заявки.

По информации итальянских СМИ, "Милан" уже связался с парижским клубом по поводу трансфера Икарди, который оценивается в €15-20 млн. Сумма подходящая для "россонери", но чистая заработная плата игрока в размере €7 млн за сезон может стать проблемой.

Икарди уже выступал в итальянской Серии А, забив 124 гола в 219 матчах во всех турнирах за "Интер".