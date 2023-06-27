Азербайджан обладает значительным потенциалом для продвижения спорта среди молодежи.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend Мин Вэй - основатель компании Boom Digital Media, специализирующейся на оказании помощи брендам в оптимизации их присутствия на платформе TikTok.

"Конференция MINEPS способствует распространению спорта в Азербайджане, особенно среди молодёжи. Такое мероприятие имеет потенциал поощрить распространение спорта в Азербайджане и способствовать формированию большего количества азербайджанских чемпионов", - подчеркнул Мин Вэй.

По его словам, конференция MINEPS является значимым событием, поскольку здесь собирается множество политических деятелей и других участников из различных стран, которые имеют возможность поделиться своими достижениями и продемонстрировать, что они готовы сделать для стимулирования интереса к спорту и увеличения участия в спортивных соревнованиях.

Также Мин Вэй отметил, что заметны значительные усилия Баку в развитии спорта, включая успешную организацию Европейских игр.

Он добавил, что социальные сети играют важную роль в развитии спорта, особенно с учетом растущей популярности этих платформ среди молодежи. Поэтому, если люди действительно хотят продвигать спорт, политики и правительства должны начать активно использовать социальные сети для этой цели.

26-29 июня в Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII), на которой участвуют представители более чем 150 стран.

MINEPS VII - это глобальная конференция, которая проводится ЮНЕСКО. В конференции участвуют члены правительства, спортсмены, представители частного сектора и другие лица с целью увеличения инвестиций в спорт, совершенствования спортивных практик, содействия качественному физическому воспитанию и усиления положительного влияния спорта на здоровье, общество и экономику.