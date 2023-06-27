Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму

Футболисты команд "Манчестер Юнайтед" приняли участие в фотосессии, посвященной выпуску домашней формы на сезон-2023/2024.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, "Манчестер Юнайтед" и Adidas снова объединили усилия, чтобы представить долгожданную домашнюю форму на предстоящий сезон-2023/2024. Глубокая связь между Манчестером и его богатым промышленным наследием прекрасно представлена в нашем новом домашнем комплекте. Он отдает дань уважения культовой красной розе города с потрясающим геометрическим дизайном и черпает вдохновение c моста через реку Эруэлл, который соединяет Манчестер и Солфорд и является символом силы города и его глубокого влияния на мир во время промышленной революции.

Кроме того, новый домашний комплект изготовлен из 100% переработанных материалов. Это шаг к более экологичному будущему, в котором высокоэффективная одежда сочетается с экологически безопасными решениями", - сказано в заявлении команды на официальном сайте.