Азербайджанский боксер Сархан Алиев вышел в четвертьфинал Европейских игр

Азербайджанский боксер Сархан Алиев (71 кг) принял участие во втором поединке на III Европейских играх в Польше, передает Day.Az.

Призер чемпионата мира встретился в 1/8 финала с представителем Грузии Эскерханом Мадиевым. Обыграв соперника со счетом 3:2 (27:29, 29:27, *28:28, *28:28, 27:29), Сархан Алиев вышел в четвертьфинал. Он сразится в четвертьфинале 28 июня.

Напомним, что азербайджанский боксер в первой встрече победил Михала Такача из Словакии.