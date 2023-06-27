https://news.day.az/sport/1576914.html Азербайджанский боксер Сархан Алиев вышел в четвертьфинал Европейских игр - ФОТО
Азербайджанский боксер Сархан Алиев вышел в четвертьфинал Европейских игр - ФОТО
Азербайджанский боксер Сархан Алиев (71 кг) принял участие во втором поединке на III Европейских играх в Польше, передает Day.Az.
Призер чемпионата мира встретился в 1/8 финала с представителем Грузии Эскерханом Мадиевым. Обыграв соперника со счетом 3:2 (27:29, 29:27, *28:28, *28:28, 27:29), Сархан Алиев вышел в четвертьфинал. Он сразится в четвертьфинале 28 июня.
Напомним, что азербайджанский боксер в первой встрече победил Михала Такача из Словакии.
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