https://news.day.az/sport/1576976.html Бригада азербайджанских арбитров обслужит квалификационный матч Лиги чемпионов
Бригада азербайджанских арбитров обслужит квалификационный матч Лиги чемпионов
Азербайджанский арбитр ФИФА Эльчин Масиев назначен на матч в рамках Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт АФФА, он будет главным арбитром матча "Жальгирис" (Литва) - "Струга" (Северная Македония), который пройдет в рамках первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Ему будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Функции четвертого арбитра будет выполнять Кямал Умудлу.
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