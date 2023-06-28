Бригада азербайджанских арбитров обслужит квалификационный матч Лиги чемпионов

Азербайджанский арбитр ФИФА Эльчин Масиев назначен на матч в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт АФФА, он будет главным арбитром матча "Жальгирис" (Литва) - "Струга" (Северная Македония), который пройдет в рамках первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ему будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Функции четвертого арбитра будет выполнять Кямал Умудлу.