Костомаров еще не готов к выписке по ментальному состоянию

Клинический психолог Татьяна Маремпольская оценила моральное состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова и объяснила, почему еще рано говорить о выписке спортсмена из больницы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cлова специалиста приводит Sport24.

"Очевидно, что Роман еще не готов к выписке именно по ментальному состоянию, он только начинает свое ментальное восстановление. Костомаров в самом начале пути. Видно, что с ним работают, и Роман движется в верном направлении. Но, конечно, сейчас важно даже не его физическое состояние, а моральное", - заявила Маремпольская.

26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором впервые показал тренировки с протезами на ногах.

Олимпийский чемпион находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в реанимацию с тяжелой формой пневмонии, ему делали ЭКМО, и он долгое время находился на ИВЛ. Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился стоп и нескольких пальцев на руках.