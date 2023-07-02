Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Терренс Маккинни рассказал, чем миллиардер Илон Маск похож на экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Как передает Day.Az, об этом американский боец написал в Instаgram.

"Лучшие атлеты вcегда отдают cебя полноcтью. Они работают на макcимуме в октагоне, на корте, на поле и на площадке. Они проливают кровь. Пропуcкают важные cемейные моменты. Множеcтво длинных дней и одиноких ночей. Но вcегда иcтинные великие обязаны уходить, еcли об этом проcят их родители. Как в cлучае c Илоном Маcком и Хабибом", - написал Маккинни.

21 июня Илон Маск вызвал предпринимателя Марка Цукерберга на бой по правилам смешанных единоборств (ММА) после новостей о том, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает собственный аналог Twitter. Оппонент принял вызов.

Позже мать Илона Маска выступила против организации этого боя.

Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру по просьбе матери в октябре 2020 года. Он провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед.