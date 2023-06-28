Мане впервые высказался о драке с одноклубником по «Баварии»

Сенегальский футболист мюнхенской "Баварии" Садио Мане впервые высказался о драке с немецким одноклубником Лероем Зане, заявив, что ему не стоило "решать проблему таким образом". Его слова приводит Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В футболе такое может случиться. Это случилось, и мы смогли это уладить. Решать проблемы - это хорошо, но не таким образом. Теперь все позади. Мы постараемся вместе бороться, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне", - сказал африканский футболист.

Мане и Зане повздорили в концовке первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", в котором немцы разгромно уступили со счетом 0:3. После матча в раздевалке Мане ударил Зане по лицу.

Сенегалец за свой поступок был отстранен на ближайший матч Бундеслиги против "Хоффенхайма". Также на него был наложен денежный штраф, сумма которого не называлась.

В сезоне-2022/23 31‑летний Мане сыграл за "Баварию" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.