Месси снялся в сериале

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси снялся в телесериале. Об этом сообщает Goal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Футболист получил эпизодическую роль в аргентинском сериале Los Protectores. Он появился в первой серии второго сезона, сыграв самого себя. В кадре форвард вел переговоры с футбольными агентами, которые пытались убедить его поучаствовать в нескольких проектах.

35-летний Месси - семикратный обладатель "Золотого мяча". 7 июня стало известно, что он продолжит карьеру в клубе американской Главной лиги футбола "Интер Майами". Ранее он выступал за ПСЖ, с которым дважды выигрывал чемпионат Франции, и "Барселону", в составе которой десять раз побеждал в чемпионате Испании и четырежды - в Лиге чемпионов.

В 2022 году Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, который проходил в Катаре. Форвард был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, Международная федерация футбола назвала его лучшим игроком 2022 года.