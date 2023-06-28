Название турнира Лиги конференций изменится

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с сезона-2024/25 изменит название турнира Европейская Лига конференций УЕФА, убрав географическое название континента. Теперь соревнования будут называться Лига конференций УЕФА. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте организации.

"Исследования среди болельщиков, а также коммерческих партнеров показали, что удаление слова "Европа" из названия соревнования позволит в дальнейшем развиваться как отдельное соревнование, и это предложенное изменение было одобрено Исполнительным комитетом УЕФА. Он будет действовать в новом цикле, начиная с сезона 2024/25", - сказано в заявлении.