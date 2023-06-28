https://news.day.az/sport/1577172.html Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом Европы
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом Европы
В Сантьяго-де-Компостеле (Испания) завершилось молодежное ЕВРО по греко-римской борьбе, передает Day.Az.
Завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, сборная Азербайджана набрала 144 очка и стала чемпионом Европы в общекомандном зачете. Это рекордный показатель.
В тройку также вошли Грузия (134) и Турция (113).
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