Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом Европы
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В Сантьяго-де-Компостеле (Испания) завершилось молодежное ЕВРО по греко-римской борьбе, передает Day.Az.

Завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, сборная Азербайджана набрала 144 очка и стала чемпионом Европы в общекомандном зачете. Это рекордный показатель.

В тройку также вошли Грузия (134) и Турция (113).