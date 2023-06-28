Нефтчи подписал Эмиля Балаева

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" реализовал первый трансфер к новому сезону.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, бакинская команда вернула в состав 29-летнего вратаря национальной команды Эмиля Балаева, подписав с ним двухлетний контракт. Балаев будет играть под номером 12.

Последним клубом Балаева был бакинский "Сабаил".

Отметим, что Балаев три сезона провел за "Нефтчи", после чего играл за клубы Германии и Казахстана. Балаев дважды выигрывал чемпионат страны, один раз - Кубок страны. Он также провел 15 игр за "милли".

