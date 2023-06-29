Погба призвал к правосудию после убийства подростка во Франции

Футболист итальянского "Ювентуса" Поль Погба отреагировал в своих соцсетях на новость о том, что полицейский во Франции убил 17-летнего подростка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Покойся с миром, Нахель. Мои соболезнования его маме и его семье. Никто не заслуживает смерти в 17 лет и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие", - написал Погба.

Утром 27 июня во французском городе Нантер полицейский выстрелил в 17‑летнего подростка за отказ подчиниться приказу. Юноша погиб вскоре после ранения, а сотрудник полиции был задержан после случившегося.

На фоне убийства юноши во Франции начались беспорядки. Пресс-служба парижской полиции утверждает, что ситуация в столице, в целом, остается спокойной. Имели место лишь эпизодические проявления вандализма.

В Лилле около 100 протестующих людей собрались напротив префектуры города. Они стали сооружать на улицах груды из мусорных баков, а затем поджигать их. По данным полиции, участники беспорядков вооружены камнями и позже намерены начать акцию "против полицейского произвола".