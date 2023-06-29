Партнерство черных футболистов осудило английский футбол

Партнерство черных футболистов Black Footballers выступило с обвинением в адрес английской футбольной ассоциации из-за недостаточного расового разнообразия, передает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Организация недовольна несоблюдением "Кодекса разнообразия", в соответствии с которым клубы должны стремиться заполнять установленную квоту сотрудников (25%) и тренеров (10%) не белого цвета кожи. Этот документ был разработан в 2020 году. Его поддержали все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

В отчете организации отмечается, что лишь десять клубов из всех четырех дивизионов соответствуют требованиям: "Ипсвич Таун", "Куинз Парк Рейнджерс", "Стоук Сити", "Бернли", "Бертон Альбион", "Донкастер Роверс", "Флитвуд Таун", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд".

В сезоне-2022/23 в АПЛ темнокожие игроки составляют 43% всех футболистов.