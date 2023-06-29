Бывший наставник «Барселоны» стал главным тренером нового клуба Месси

Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Аргентины Херардо Мартино возглавил команду североамериканской Главной футбольной лиги (МLS) "Интер Майами". Об этом сообщает официальный сайт клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Очень рад приcоединитьcя к такому большому клубу, как "Интер Майами". Знаю, что вмеcте мы можем добитьcя многого. У клуба еcть необходимая инфраcтруктура, чтобы cоcтавить конкуренцию в чемпионате. Верю, что упорным трудом и приверженноcтью каждого мы cможем добитьcя этого", - заявил Мартино.

Сроки действия контракта со специалистом не разглашаются. Он приступит к работе после получения рабочей документации.

Последним местом работы 60-летнего аргентинца была национальная сборная Мексики, из которой он ушел в 2022 году.

3 июня Лионель Месси провел последний матч в составе "Пари Сен-Жермен", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в "Интер Майами" в качестве свободного агента.

Мартино работал с Месси в сборной Аргентины и "Барселоне".