Игрок «Челси» перешел в «Арсенал»

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц перешел из "Челси" в "Арсенал". Об этом сообщается на официальном сайте канониров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кай - игрок высочайшего класса. Он является очень универсальным и умным игроком. Он придаст дополнительную силу нашей полузащите и разнообразит нашу игру. Мы приветствуем Кая и его семью в футбольном клубе "Арсенал". Мы все рады начать работать с ним. Скоро мы начнем предсезонную подготовку", - сказал главный тренер команды Микель Артета.

Хаверц выступал за "Челси" с 2020 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в сезоне-2020/21. Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в €55 млн.

В минувшем сезоне нападающий провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) 35 матчей, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

"Челси" завершил сезон на 12-м месте, а Хаверц стал лучшим бомбардиром команды.

Чемпионом Англии в сезоне-2022/23 стал "Манчестер Сити". Лидировавший большую часть сезона "Арсенал" финишировал вторым.