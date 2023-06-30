Стало известно, когда Мбаппе перейдет в «Реал»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе станет игроком мадридского "Реала" в начале июля. Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Франсуа Галлардо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, мама французского форварда Файза Ламари и адвокаты футболиста прибудут в столицу Испании для согласования последних условий трансфера. Это произойдет между 1 и 7 июля.

Как ранее утверждала Marca, мать игрока уже сообщила руководству "ПСЖ", что тот не собирается продлевать контракт с клубом, но намерен отработать его до конца. Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ". При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Руководство мадридского клуба заявляло, что летняя трансферная компания уже завершена.