Бывший дом знаменитого баскетболиста продали в США

Бывшую квартиру знаменитого баскетболиста Майкла Джордана продали в США почти за семь миллионов долларов. Об этом сообщает Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трехэтажный пентхаус расположен в Чикаго на престижной улице Лейк-Шор-драйв. Сделка проходила вне биржи, однако известно, что новый владелец отдал за объект 6,82 миллиона долларов. Сам Джордан владел объектом с 1991 по 2014 годы. Он отдал за квартиру чуть более миллиона долларов и затем избавился от нее за 3,2 миллиона.

Пентхаус площадью 557,4 квадратного метра появился благодаря объединению квартир на 39-м и 40-м этажах дома. В нем есть четыре спальни и шесть ванных комнат, а также гостиная, кухня, столовая, домашний кинотеатр и терраса на крыше. Среди особенностей объекта - наличие нескольких баров, полированных фарфоровых полов, стен из розового дерева и открытой планировки. Из окон открывается вид на город и озеро Мичиган.