УЕФА внес изменения в формат проведения Суперкубка Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменения в формат проведения матча за Суперкубок Европы, сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь в случае равного счета после двух таймов основного времени соперники будут определять победителя в серии пенальти, а не проводить прежде нее два дополнительных игровых периода по 15 минут.

Напомним, что в 2023 году Суперкубок разыграют английский "Манчестер Сити", победитель Лиги чемпионов, и испанская "Севилья", которая выиграла Лигу Европы.

Игра пройдет 16 августа в греческом городе Пирее.

В 2022 году трофей в противостоянии с немецким "Айнтрахом" завоевал мадридский "Реал", одержавший победу со счетом 2:0.

УЕФА также разработал новый формат отбора европейских национальных команд на чемпионат мира 2026 года. Отборочный турнир будет разбит на групповой этап, который пройдет с марта по ноябрь 2025 года, и плей-офф, который будет проведен в марте 2026 года.