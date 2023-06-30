Стало известно, когда пройдет решающий раунд переговоров Мбаппе с «ПСЖ»

Нападающий "Пари Сен-Жермен и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе проведет 30 июня решающие переговоры с руководством клуба, после которых будет ясно, останется ли игрок в составе парижан, сообщает испанская газета Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если футболист снова откажется от предложения подписать новый контракт с "ПСЖ", он будет продан в течение ближайших недель.

Как отмечает издание, "Реал" вступит в переговоры с французским клубом только после того, как "ПСЖ" определит стоимость Мбаппе.

12 июня в СМИ появилась информация, что Мбаппе прислал руководству "ПСЖ" официальное письмо, в котором сообщил, что ни при каких условиях не останется в команде до 2025 года.

Le Parisien 26 июня сообщило, что президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи уверен, что у клуба пока есть шансы уговорить игрока подписать соглашение. Напомним, контракт Мбаппе истекает летом следующего года. Футболист продлил его в прошлое межсезонье, несмотря на возможность перейти в мадридский "Реал".