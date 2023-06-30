Бывший нападающий «Реала» получил орден Британской империи
Бывший футболист мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил орден Британской империи. Об этом он сообщил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского. Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей", - написал валлиец.
Последним клубом Бэйла стал американский "Лос-Анджелес". Также он выступал за "Саутгемптон", лондонский "Тоттенхэм". В составе "Реала" он стал трехкратным чемпионом Испании, а также пять раз выигрывал Лигу чемпионов.
За сборную Уэльса Бэйл провел 111 матчей, забив 41 мяч. Это лучший показатель среди игроков национальной команды за всю историю. В 2016 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы. На чемпионате мира 2022 года Уэльс не смог выйти из группы.
После ухода из футбола Бэйл начал карьеру профессионального гольфиста.
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