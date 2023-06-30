https://news.day.az/sport/1577513.html "Нефтчи" реализовал второй трансфер за лето - ВИДЕО
"Нефтчи" реализовал второй трансфер за лето - ВИДЕО
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" объявил о реализации второго трансфера в это летнее межсезонье.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "нефтяники" подписали полузащитника Филипа Озобича. Cрок контракта с 32-летним хавбеком сборной Азербайджана рассчитан на 2 года.
Последним клубом Озобича был "Карабах", а ранее он выступал за "Габалу", хорватские "Славен", "Хайдук", "Задар" и российский "Спартак" (Москва).
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