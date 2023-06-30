"Нефтчи" реализовал второй трансфер за лето

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" объявил о реализации второго трансфера в это летнее межсезонье.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "нефтяники" подписали полузащитника Филипа Озобича. Cрок контракта с 32-летним хавбеком сборной Азербайджана рассчитан на 2 года.

Последним клубом Озобича был "Карабах", а ранее он выступал за "Габалу", хорватские "Славен", "Хайдук", "Задар" и российский "Спартак" (Москва).